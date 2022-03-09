Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteroloji'den 'kar' uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte yarın akşamdan itibaren kar yağışının etkisini göstereceği bildirildi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte yarın akşamdan itibaren kar yağışının etkisini göstereceği bildirildi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, `Yapılan son değerlendirmelere göre; beklenen kar yağışlarının Perşembe akşam saatlerinden itibaren kuvvetli (5-20 cm), güney ve doğu ilçelerinde (Yahyalı, Develi, Tomarza, Sarız, Pınarbaşı) yer yer yoğun (20 cm üzeri) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır` denildi. Yapılan açıklamada ayrıca, buzlanma, don olayı, tipi ve çığ olaylarına karşı da vatandaşların tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Meteoroloji Kayseri Kar Yağışı
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