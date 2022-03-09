Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte yarın akşamdan itibaren kar yağışının etkisini göstereceği bildirildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, `Yapılan son değerlendirmelere göre; beklenen kar yağışlarının Perşembe akşam saatlerinden itibaren kuvvetli (5-20 cm), güney ve doğu ilçelerinde (Yahyalı, Develi, Tomarza, Sarız, Pınarbaşı) yer yer yoğun (20 cm üzeri) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır` denildi. Yapılan açıklamada ayrıca, buzlanma, don olayı, tipi ve çığ olaylarına karşı da vatandaşların tedbirli olunması istendi.