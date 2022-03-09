Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da içme suyunda KDV indirimi
Erzincan Belediyesi, kentteki içme suyuna uygulanan Katma Değer Vergisi indirimine, yüzde 7 oranında ek indirim yaptı.
Erzincan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kentte daha önce içme suyuna yapılan yüzde 7 oranındaki KDV indirimine ek yüzde 7 indirim daha uygulandığı bildirildi.
Böylece kentteki içme suyuna toplam yüzde 14 oranında indirim yapıldı.
Açıklamada, "KDV indiriminin yanı sıra dünyada ve ülkemizde büyük kayıplara sebebiyet veren COVID-19 salgını ve akabinde gelişen olumsuz ekonomik koşullar sebebi ile zor durumdaki vatandaşlara katkı sağlamak için 2022 yılı su ücretleri tarifesinde meskenler ve iş yerlerinden metreküp bedeli üzerinden yüzde 7 oranında indirim yapıldı" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Erzincan
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