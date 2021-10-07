Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 16:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şişli'de asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuştepe Mahallesi'nde denetim yaptı.
Kuştepe Mahallesi'nde oluşturulan kontrol noktalarının yanı sıra devriye ekiplerinin de katıldığı çalışmada, şüpheli görülen kişi ve araçlar durduruldu.
Şüpheli kişilerin üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılırken araçlar da dedektör köpeklerinin yardımıyla arandı.
Drone desteğiyle yürütülen uygulamada yaklaşık 70 personel görev aldı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan da denetimleri sahadan koordine etti.
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