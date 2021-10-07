Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Keşan'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Keşan'da şüphe üzerine durdurulan ve üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tabaklar Sokak'ta durumundan şüphelendikleri A.C.K. ve S.E'yi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında ağırlığı belirtilmeyen paketlenmiş eroin ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alındı.
Etiketler: Edirne Uyuşturucu Narkotik
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