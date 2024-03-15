Şırnak'ta "zimem defteri" geleneği sürdürülüyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak İl Başkanı Yusuf Bilin, ramazan dolayısıyla ilçede bir market ve fırına girerek veresiye defterlerindeki toplam 40 bin liralık borcu kapattı.

Fırın ve marketteki borçları ödemenin ardından defterleri iş yeri sahibinden alan Bilin, hem iş yeri sahibini hem de borcu olan mahalledeki vatandaşları sevindirdi.

Market sahibi Hacı Güneş, yaklaşık 30 bin liralık borcun ödendiğini söyledi.

Fırın işleten Cüneyt Bildik ise işadamı Bilin'in ihtiyaç sahibi vatandaşların borcunu ödediğini söyledi.