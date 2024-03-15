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Güncel
AA 15.03.2024 10:06

Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'da kampa girdi

Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'da kampa girdi
[Fotograf: AA]

Ay-yıldızlılar, 14-23 Nisan tarihlerinde Sırbistan'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına başladı.

Milli takım antrenörlerinden Cemil Döndü kampa 7 sporcunun katıldığını söyledi.

Olimpiyat kotası alan sporcuların da kampa dahil olmasıyla sayının artacağını ifade eden Döndü, "Takımımız maçlardan geldi. Şu an performansımız iyi. Daha da iyiye gideceğiz. Günde iki idman yapıyoruz. Diğer sporcular da katıldıktan sonra takımın moral ve motivasyonu daha da artacak. Avrupa Şampiyonası'na hazır bir şekilde gideceğiz." diye konuştu.

Cemil Döndü, kampın 31 Mart'ta sona ereceğini ifade etti.

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