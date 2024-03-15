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Güncel
AA 15.03.2024 10:01

Eskişehir'de evinde Hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı

Eskişehir'de kurduğu düzenekle evinde Hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı.

Eskişehir'de evinde Hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, evinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit ettiği şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

Evdeki aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 2 aydınlatma cihazı, ilaçlama pompası, elektrik düzeneği ve 10 litre sıvı gübre ele geçirildi.

Kurduğu düzenekle kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla tutuklandı.

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