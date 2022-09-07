Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 61 sikke, 3 takı malzemesi ve yüzük ele geçirdi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.