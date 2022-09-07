Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 11:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta tarihi eser operasyonu: 65 sikke ve takı ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan 61 sikke, 3 takı malzemesi ve yüzük ele geçirilen operasyonda, bir kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.
Belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 61 sikke, 3 takı malzemesi ve yüzük ele geçirdi.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tarihi Eser Kaçakçılık
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