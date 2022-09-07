Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 10:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kargo aracından 2 milyon liralık kaçak ürün çıktı
[Fotograf: DHA]
Ağrı'da polis ekiplerince durdurularak arama yapılan kargo aracında, 2 milyon 315 bin lira değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo aracıyla gümrük kaçağı ürünün başka illere gönderileceği bilgisini aldı.
Polisler, şüphe üzerine kargo aracını durdurarak arama yaptı.
Aramalarda 2 ton pirinç, güneş gözlüğü, telefon ve kolye gibi piyasa değeri 2 milyon 315 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi.
Polis, kaçak ürünlerle ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Kaçakçılık
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