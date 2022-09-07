İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo aracıyla gümrük kaçağı ürünün başka illere gönderileceği bilgisini aldı.

Polisler, şüphe üzerine kargo aracını durdurarak arama yaptı.

Aramalarda 2 ton pirinç, güneş gözlüğü, telefon ve kolye gibi piyasa değeri 2 milyon 315 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi.

Polis, kaçak ürünlerle ilgili soruşturma başlattı.