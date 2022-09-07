Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 7 yaralı
[AA (Arşiv)]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Ümit D'nin kullandığı hafif ticari araç, Aşağıçayırcık köyü yakınlarında aynı yönde giden Hasan Ç. idaresindeki sarımsak yüklü traktöre arkadan çarptı.
Kazada, hafif ticari aracın şoförü Ümit D. ile araçtaki Tuğba D, Yiğit D, Alper D, Irmak Duru D, Serdağ B. ve traktör sürücüsü Hasan Ç. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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