Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Motosiklet kazasında ölen gencin organları 4 kişiye umut olacak
[Fotograf: AA]
Burdur'un Karamanlı ilçesinde motosiklet kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 29 yaşındaki Emin Canlı'nın organları bağışlandı.
Kullandığı motosikletin geçen cuma günü çalıştığı mermer ocağından dönüşte Bozdağ mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 29 yaşındaki Emin Canlı, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesinde dün akşam yaşamını yitirdi.
Organları Antalya'daki nakil merkezine gönderilen Canlı'nın karaciğeri, kalbi ve iki böbreği çeşitli illerde sıra bekleyen 4 hastaya nakledilecek.
Emin Canlı'nın cenazesi, Karamanlı ilçesindeki mezarlıkta kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Etiketler: Organ Nakli
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