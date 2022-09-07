Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te üniversiteyi kazanan öğrencilere 3 bin lira destek
Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, bu yıl üniversiteyi kazanan öğrencilere 3 bin lira destek sağlayacak.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, üniversiteyi kazanan öğrencelere destek sağlamak amacıyla karar aldıklarını duyurdu.
Belediye olarak üniversite öğrencilerine katkı sağlamak istediklerini aktaran Tahmazoğlu, "Bu sene üniversiteyi kazanan öğrencilerimize tam 3 bin lira destek sağlıyoruz. Şahinbey ilçesinde ikamet edip üniversiteyi kazanan öğrencilerimize ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığımız destek hayırlı olsun" dedi.
Tahmazoğlu, başvuruların belediyenin internet sitesinde başladığını söyledi.
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