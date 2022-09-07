Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, üniversiteyi kazanan öğrencelere destek sağlamak amacıyla karar aldıklarını duyurdu.

Belediye olarak üniversite öğrencilerine katkı sağlamak istediklerini aktaran Tahmazoğlu, "Bu sene üniversiteyi kazanan öğrencilerimize tam 3 bin lira destek sağlıyoruz. Şahinbey ilçesinde ikamet edip üniversiteyi kazanan öğrencilerimize ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığımız destek hayırlı olsun" dedi.

Tahmazoğlu, başvuruların belediyenin internet sitesinde başladığını söyledi.