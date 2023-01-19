Burada konuşma yapan Şırnak Valisi Osman Bilgin, özellikle ceza evlerinde Adalet Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu uygulamalar, hem cezaevlerinde çeşitli vesileler ile tutuklu olarak bulunan mahkumlar için ve aynı zamanda onların ıslahı ile beraber ülke için büyük önem taşımakta olduğunu söyledi.

Cezaevleri sadece cezalandırıcı değil aynı zamanda ıslah edici kurumlar olduğunu ifade eden Vali Bilgin, `Biz, bu konuda her türlü desteğe hazırız” dedi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, ceza infaz kurumlarında bulunan kütüphanelerdeki yayınların nicelik ve niteliklerinin arttırılması için Adalet Bakanlığı tarafından çeşitli çalışmalar ve faaliyetler yürütülmekte olduğunu dile getirdi. Ceza infaz kurumlarının en önemli görevlerinin başında ıslah etme gelmekte olduğunu aktaran Başsavcı Al, `Tutuklu ya da hükümlü olarak infaz kurumlarında bulunan kişilerin ıslahı da çok önemli bir konudur. Bunu da ancak bu şekilde güzel kampanyalar ile sağlayabiliriz. Hükümlü ve tutukluların boş zamanlarını etkin bir biçimde geçirmelerini sağlayarak, onların topluma kazandırılması da, destek olmak amacıyla hayata geçirilen kitap bağış kampanyası çok önemli ve anlamlıdır` diye konuştu.

Bu kapsamda 2023 yılında “kitap iyileştirir” sloganı ile ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası sürecinin başlamış olmakta olduğunu kaydeden Başsavcı Al, `15 Şubat 2023’e kadar Adliye Sarayında devam edecek olan kitap bağış kampanyasına Şırnaklı kardeşlerimizi, ilimizde bulunan kurum ve kuruluşlar, ceza evlerinde bulunan hükümlüleri topluma kazandırılması konusunda destek olmaya davet ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından projenin açılışı yapılarak, kitap bağışında bulunuldu. Şırnak Adliyesi bahçesinde düzenlenen kitap bağış kampanyasına Şırnak Valisi Osman Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Ağır Ceza Reisi Enes Ayaz, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, kurum müdürleri, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı.