Tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır’da da bu yıl kar etkisini tam olarak göstermedi.

Gece saatlerinde ayaz hava kuru soğuğa neden olurken, sabah saatlerinde de Iğdır-Doğubayazıt, Nahçıvan ve Kars yolları ile yüksek kesimlerde sis, kent genelinde ise soğuk hava etkili oluyor.

Bu gece Iğdır’da hava sıcaklığı eksi 5 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; bölge genelinde havanın az bulutlu olacağı, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor