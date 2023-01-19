Çalıştaya İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, İl AFAD Müdürü Kadir Çelik, AFAD uzmanları, Milli Eğitim İSGB uzmanları; 85 okuldan eğitim yöneticileri ve Afete Hazırlık Kulübü öğretmenleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan çalıştay AFAD gönüllülük videosunun gösterimiyle devam etti. AFAD İl Müdürü Kadir Çelik’in günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün yarışmanın önemli noktalarına değindi.

Gün, “Bilindiği üzere Erzincan coğrafi konum olarak Türkiye’nin afetler açısından en riskli bölgesinde yer almaktadır. Yarışma vesilesiyle okullarda, öğrencilerde, öğretmenlerde velilerde ve okul çevresinde afet bilinci oluşturulması amaçlanmaktadır. Okulum Afete Hazır Yarışması diğer yarışmalardan farklı olarak bireysel değil; okul ve çevresi olarak bütün halde yapılacak.” dedi.

Çalıştay bölümünde okulların yarışacağı kriterler üzerinde duruldu. Eğitimler, tatbikatlar, tahliye, afet acil durum planı, Afete Hazırlık Kulübü, geziler ve risk başlıklarının ayrıntıları ile ele alındığı bölümde katılımcılar söz alarak kendi fikirlerini paylaştı.