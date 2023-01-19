Kütahya istikametine giden Sevgi Aşoğlu yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki su kanalına girdi.

Savrulan araç yaklaşık 50 metre sürüklenerek şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu sürücü Sevgi Aşoğlu ve yolcu Sıla Aşoğlu araçta sıkıştı.

Kısa sürede gelen AFAD ve sağlık ekipleri, yaralıları yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu araçtan çıkararak ambulansa taşıdı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.