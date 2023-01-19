Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 13:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aras Nehri'nin büyük bölümü buz tuttu
[Fotograf: AA]
Erzurum'un Horasan ilçesinden geçen Aras Nehri'nin büyük bölümü buzla kaplandı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kentte, bazı gölet ve akarsular dondu.
Soğuk havanın etkisiyle Erzurum-Kars kara yolundaki Aras Nehri ile Zars Çayı'nın yüzeyi buz tuttu.
Nehir ile çayın kıyı kesimleri tamamen donarken, orta kısmının yüzeyinde de buzlanmalar oluştu.
Etiketler: Erzurum
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