Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, son bir haftada, il genelinde terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Aramalarda 7, gram metamfetamin,3,47 gram esrar, 2,93 gram eroin, gümrük kaçağı 60 paket sigara, 680 bin paket sigara filtresi, 100 puro, 101 cep telefonu, 57 cep telefonu aksesuarı, 6 çift ayakkabı, ve sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 29 zanlıdan 2'si sevk edildiği mahkemece tutuklandı.