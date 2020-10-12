Vakfın Suriye Çalışmaları Yetim Birimi Sorumlusu Erdal Ağca, yaptığı yazılı açıklamada, savaş mağduru Suriyeli yetimlere sürekli olarak sahip çıktıklarını belirtti.

İHH tarafından Suriye’de "yetim sponsorluk" sistemi uygulandığına dikkati çeken Ağca, "Vakfımız Suriye’de 10 binden fazla yetime her ay düzenli olarak nakdi destek sağlıyor. Dönemsel olarak ise ulaştığımız yetim sayısı bunun çok daha üstünde. Suriye'de her şeye rağmen hayat devam ediyor. Bizde yetimlerimizin geleceğini inşa edebilmeleri için onlara desteklerimizi sürdürüyoruz. Hediyeler sayesinde yetimlerimizin bir nebze olsun yüzlerini güldürmeyi arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriyeli yetimlere 1000 çocuk paketi dağıttıklarını anlatan Ağca, paketler içerisinde gıda maddelerinin yanı sıra boyama kitabı ve kaleminin bulunduğunu kaydetti.