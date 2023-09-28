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Güncel
AA 28.09.2023 12:59

Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliği, bazı alanların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı, Bestler Dereler, Kurt Dağı, Kureşin, Karaçalı, Kel Mehmet, Serin, Gabar Dağı, Altın Dağ, İncebel Dağ, Oymakaya ve Tanin bölgesinin 28 Eylül-12 Ekim'de 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, bahse konu bölgelere, vatandaşların can ve mal güvenlikleri açısından girmelerinin yasaklandığı bildirildi.

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