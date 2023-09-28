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Güncel
İHA 28.09.2023 12:47

Mersin'de kart dolandırıcılarına operasyon: 5 gözaltı

Mersin'de kart dolandırıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de kart dolandırıcılarına operasyon: 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma ve alınan istihbari bilgiler neticesinde Mahmudiye Mahallesi'nde bazı şahısların kart dolandırıcılığı yaptığını belirledi.

Bunun üzerine tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler 5 şüpheliyi gözaltına alırken; adreste yaptığı aramalarda 177 hesap kartı, 187 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar, 1 tablet bilgisayar, 1 kayıt cihazı ve çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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