Parçalı Bulutlu 26.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 28.09.2023 12:40

Pendik'te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Pendik'te, iki kamyonet ile otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Pendik'te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Dumlupınar Mahallesi Trabzon Caddesi'nde seyreden Ayhan U. yönetimindeki kamyonet yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda park halinde bulunan kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Ayhan U. yönetimindeki kamyonet daha sonra otomobile çarptı.

Kamyonet sürücüsü Ayhan U. aracın içinde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önemleri alırken kamyonette sıkışan Ayhan U. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı sürücü olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Denizli'de 4 milyon 310 bin adet sarma sigara ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:19
Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan sanığa 4 yıla kadar hapis istemi
14:16
İsrail'de Yüksek Mahkeme hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesindeki kanunu görüşüyor
14:06
EPDK üç doğal gaz dağıtım şirketine kayyum atadı
14:06
Akıllı kumaş "Fabenode" TEKNOFEST İzmir'de
13:59
Su borusundan 15 metre ağaç kökü çıktı
13:53
Astronotlar: TEKNOFEST gençlerin hayal kurmasına yardımcı oluyor
Antalya'da kış sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Yelten tarhanası
Antalya'da kış sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Yelten tarhanası
FOTO FOKUS
Robot köpek Keçi Mehmetçik'in yol arkadaşı oluyor
Robot köpek Keçi Mehmetçik'in yol arkadaşı oluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ