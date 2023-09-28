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Güncel
AA 28.09.2023 11:32

İzmir Adliyesi karşısındaki lokantada çıkan silahlı kavgayla ilgili 20 şüpheli savcılıkta

İzmir Adliyesi karşısındaki lokantada 1 kişinin ölümü 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltında bulunan 20 kişi savcılığa sevk edildi.

İzmir Adliyesi karşısındaki lokantada çıkan silahlı kavgayla ilgili 20 şüpheli savcılıkta

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 2'si 18 yaşından küçük 20 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan 2 yaralının tedavisine devam edildiği belirtildi.

Olay

Karabağlar ilçesinde Lokman Ç. ile yoldan geçen motosikletli kurye Serkan K.'nın hayatını kaybettiği 2020'deki silahlı kavgaya ilişkin İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın tarafları, 25 Eylül'deki duruşmanın ardından Bayraklı ilçesindeki adliye binası karşısında bulunan döner lokantasında karşı karşıya gelmişti.

Adliyede çevresinde paniğe neden olan silahlı kavgada 20 yaşındaki Umut E. hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

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