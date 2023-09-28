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Güncel
İHA 28.09.2023 11:14

Kavga ettiği arkadaşını yanlışlıkla başından vurarak öldürmüş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin silahla başından vurulduğu, çekiç ve sopayla dövülerek öldürüldüğü kavganın ardından 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kavga ettiği arkadaşını yanlışlıkla başından vurarak öldürmüş

Daha önceden küfürleşen şahıslar sokak üzerinde tekrar bir araya geldi. Yaşanan tartışma, kısa süre içinde çekiç, sopa ve silahlı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada başından kurşunla yaralanan Halil Eser hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 kişiyi gözaltına aldı.

İfadeleri alınarak adliyeye sevk edilen şahıslardan Emre A., Yavuz A. ve Yusuf Ç. tutuklandı. 5 kişi adli kontrol şartı ile, 3 ise serbest bırakıldı. Emre A.'nın kavgaya beraber gittiği arkadaşı Halil Eser'i silahından çıkan kurşunla yanlışlıkla başından vurduğu öğrenildi

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