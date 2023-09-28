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Güncel
AA 28.09.2023 12:57

Bolu'da üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

Bolu'da üzerinde ve evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi cezaevine gönderildi.

Bolu'da üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli C.K'nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli C.K. çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

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