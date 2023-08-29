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Güncel
AA 29.08.2023 14:06

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 44 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 44 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 44 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 44 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 5 bin 112 paket sigara, 199 paket muhtelif eşya, 5 cep telefonu, 68 elektronik eşya, 74 cep telefonu aksesuarı, 28 nargile tütünü, 22 paket elektronik sigara tütünü ve 20 kilogram çay ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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