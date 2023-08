Giresunspor Bandırmaspor'u tek golle geçti

Maçtan dakikalar 4. dakikada gelişen Giresunspor atağında Çekdar’ın ortasına yükselen Talha’nın kafa vuruşu direkten dışarı gitti.

10. dakikada Giresunspor’da Faruk Can’ın ortasında Mert’in kafa vuruşu az farkla dışarı gitti. 16. dakikada Bandırmaspor atağında Metehan’ın ortasında Jozefzoon, altıpasta sağ ayağıyla topa dokundu ve ağlara gönderdi. 0-1

45. dakikada Bandırmaspor’da Emirhan’ın kullandığı köşe vuruşunda Doğancan’ın kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

64. dakikada Giresunspor’da Kadir’in defansta uzun oynadığı topla buluşan Talha, ceza sahasına yaklaşıp sol ayağıyla kaleye şut çekti, top kaleci Gkelios’ta kaldı.

79. dakikada gelişen Bandırmaspor atağında Emirhan ceza sahasının gerisinden şutunu çekti ancak kaleci Erkan topa uzanarak kornere çeldi.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Erkan Akbulut, Kemal Elmas

Bitexen Giresunspor: Erhan Anapa, Talha Ünvan, Faruk Can Genç, Anıl Yiğit Çınar (Dk. 46 Furkan Kütük) , Şahin Dik (Dk. 90+3 Mustafa Eren Keskin), Erol Can Akdağ, Kadir Seven, Çekdar Orhan, Ertuğrul Şenlikoğlu, Savicevic, Mert Han Kurt (Dk. 72 Emre Nizam)

Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Emrehan Aydoğan, Sergen Piçinciol, Taha Batuhan Yayıkcı, Mücahit Aybakoğlu, Mulumba, Rahmetullah Berişbek (Dk. Levent Ayçiçek), Jozefzoon (Dk. 87 Mustafa Çeçenoğlu), Doğan Can Davas (Dk. 59 Soukou), Metehan Mimaroğlu (Dk. 71 Mustafa Saymak), Djitte (Dk. 88 Bobadilla)

Gol: Dk. 16 Jozefzoon (Teksüt Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Mert Han Kurt, Dk. 81 Erol Can Akdağ, Dk. 90 Kadir Seven (Bitexen Giresunspor), Dk. 81 Djitte (Teksüt Bandırmaspor)