Elazığ'da hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen 3 motosiklet, 2 otomobil, cep telefonu, bakır kablo, akü, kombi çalınması ve otomobilden hırsızlık olaylarının fail veya faillerinin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan güvenlik kamerası incelemesi ve saha çalışmaları sonucu 9 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak A.P. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.