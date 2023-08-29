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Güncel
AA 29.08.2023 13:48

Elazığ'da hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı

Elazığ'da 9 hırsızlık olayının faili olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen 3 motosiklet, 2 otomobil, cep telefonu, bakır kablo, akü, kombi çalınması ve otomobilden hırsızlık olaylarının fail veya faillerinin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan güvenlik kamerası incelemesi ve saha çalışmaları sonucu 9 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak A.P. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Elazığ Hırsızlık
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