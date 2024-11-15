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Güncel
AA 15.11.2024 00:54

Şırnak'ta 4 tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 4 tırın karıştığı kazada 1 sürücü yaralandı.

Şırnak'ta 4 tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Cizre-Silopi kara yolunun 12. kilometresinde İ.S. yönetimindeki akaryakıt yüklü tır, S.A. idaresindeki tıra arkadan çarptı. İ.Y'nin kullandığı tır ve M.T. yönetimindeki tırlar da kazaya karıştı.

Kazada, sürücü İ.S. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan İ.S, ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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