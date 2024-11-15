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Güncel
AA 15.11.2024 00:42

Batman'da 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Batman'da hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

Batman'da 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince "çocuğun cinsel istismarı", "silahla tehdit", "yağma", "uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık" suçlarından 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan oB.Ü'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

B.Ü. Bahçelievler Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Üst aramasında 65 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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