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Güncel
İHA 30.10.2023 18:01

Şırnak’ta 14 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak'ta bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Şırnak’ta 14 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
[Fotograf: İHA]

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak merkezin yanı sıra Cizre, Silopi, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri sınırında yer alan Cudi Dağı, Bestler Dereler bölgesi, Kurt Dağı, Kureşin, Kel Mehmet Dağları, Serin Vadi, Faraşin, Altın Dağ, İncebel Dağı, Oymakaya ve Tanin bölgelerinin, 28 Ekim-11 Kasım'da özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Valiliğin internet sitesinde, söz konusu bölgelerin koordinatlarının paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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