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Güncel
İHA 30.10.2023 17:34

Erzincan’da tezgahlarda hamsi bolluğu

Bu yıl bol olarak avlanan hamsi, Erzincan’da kilosu 50 liradan alıcı buluyor.

Erzincan’da tezgahlarda hamsi bolluğu

Erzincan’da balık sezonunun açılması ile birlikte hareketli günler yaşanırken hamsi tezgahlarında bolluk yaşanıyor. En çok tercih edilen türün hamsi olduğu tezgahlarda kilosu 50 liradan alıcı buluyor.

Uzun yıllardır balıkçılık yapan Eser Demir, hamsinin bu sezon bol olduğunu belirterek, “Tezgahlarda çeşit çeşit balıklar yerini aldı. Biraz daha iyi devam eder böyle. İnsanlar rahat rahat yiyor. Sezon boyunca fiyatlarda da düşme oluyor. Şuan hamside bolluk yaşanıyor. Tezgahlarımız dolu dolu. Hamsi bu sene hem bol hem boyutu iyi” dedi.

Bu sezon ilk hamsi alış verişini yaptığını kaydeden Çağrı Yücel isimli vatandaş ise, “Fiyatlar daha da düşer diye umuyoruz. Hamsi şuan çok iyi gidiyor. Zaten hamsi diğer balık türlerinden farklı. Pişirirken de yağda ya da fırında çeşitli yöntemleri var. Balık her derde deva. Kışın hastalıklardan korunmak için de bire bir. Bizim ailecek tercihimiz genelde hamsiden yana oluyor” diye konuştu. 

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