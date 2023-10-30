Bartın'da Cumhuriyet coşkusu

Bartın'da 17 Ekim'de başlayan Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri, Bartın Belediyesi'nin de desteği ile 29 Ekim gününe kadar devam etti. Kutlamalar öncesinde ve esnasında alanların yanı sıra cadde ve sokaklar da Türk bayraklarıyla donatıldı. Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi şehir genelindeki esnaflara Türk Bayrağı dağıttı. Yapılan bu çalışmalarda 10 bin adet ipe dizili Tür Bayrağı cadde ve sokaklara asılırken, toplam 9 bin 370 adet de Türk Bayrağı vatandaşlara ve esnaflara dağıtıldı. Etkinliklerin final günü olan 29 Ekim'de gerçekleştirilen yürüyüşte ise 2 bin 500 kırmızı-beyaz balon ve 2 bin 500 adet de Türk Bayrağı dağıtıldı.

Etkinliklere gereken tüm desteği verdi

100. yıl kutlamalarına destek veren Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, katılım sağlayarak da bayramın coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşadı. Başkan Fırıncıoğlu, etkinlikler kapsamında ilk olarak Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen Çelik Kanatlar Helikopter Gösterisini izledi. Nefes kesen gösterinin ardından gerçekleştirilen Bando Konseri de büyük beğeni topladı.

“Türkiye Şehitlerini Anıyor” programı ilgi gördü

Hafta boyunca devam eden coşkuyla ve gururla hep birlikte kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Başkan Fırıncıoğlu, Bartın Garnizon Komutanlığı tarafından Kültür Merkezinde düzenlenen “Türkiye Şehitlerini Anıyor” programına katıldı. Program sonrası değerlendirmelerde bulunan Fırıncıoğlu; “Tarih boyunca zaferlere koşan, bulunduğu her yere uygarlık izleri bırakan, bağımsızlığı, özgürlüğü ve şerefi için canını ortaya koymaktan asla çekinmeyen ve bağrından Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lideri çıkaran aziz milletimiz; vatanın birlik ve beraberliği uğrunda yurdumuzun ve dünyanın dört bir köşesinde yüz binlerce evladını şehit vermiştir. Vatan topraklarını kanlarıyla sulayan şehitlerimiz, varlığımızın en büyük teminatıdır. Coşkuyla ve gururla hep birlikte kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yılında Garnizon Komutanlığımız tarafından düzenlenen “Türkiye Şehitlerini Anıyor” programı da bu anlamda büyük önem teşkil ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.

7’den 77’ye Sessiz Kitap Okuma” etkinliği düzenlendi

Protokol üyeleri, Gazilerin ve öğrencilerin katılımıyla Gazhane Kültür Parkında düzenlenen “7’den 77’ye Sessiz Kitap Okuma” etkinliğine Ankara’da ki programları nedeniyle Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu’nu vekâleten Belediye Başkan Vekili Tuncay Maden katıldı. Etkinlik sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Vekili Maden, “Çocuklarımız ülkemizin geleceği. Gençlerimizin cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi çok daha ileri taşıyacağınıza inanıyoruz. Bunu başarabilmenin yolu da kitap okumaktan geçiyor. Bilgiden geçiyor. Çocuklarımız itap okuyarak, kendilerini geliştirecekler. Ülkemize çok faydalı bireyler, insanlar olacaklar. Bugün ki etkinlikte bu anlamda büyük önem taşıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamındaki “7’den 77’ye Sessiz Kitap Okuma” etkinliği düzenlendi. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bartın’a döner dönmez ayağının tozuyla etkinliklere katılan Başkan Fırıncıoğlu, eşi Hatice Fırıncıoğlu ile birlikte Kültür Merkezi’nde düzenlenen Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından “Ana-Dolu” isimli tiyatro gösterisini izledi.

Başkan Vekili Maden ödül törenine katıldı

Bartın Valiliği, Bartın Belediyesi ve Bartın Dernekler Federasyonu katkılarıyla Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yararına “ Atatürk, Cumhuriyet, Şehit ve Gazilerimiz” temalı Resim Yarışmasının Sergisi ve Ödül Töreni düzenlendi. Törene Bartın Belediye Başkan Vekili Tuncay Maden katıldı. Yarışmada ikinci olan Uras Özeren’e ödülünü takdim eden Maden, başarılarının devamını diledi.

Belediye Voleybol Takımı 3'üncü oldu

Cumhuriyetimizin 100.yılı münasebetiyle Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından il genelinde kurumlar arası düzenlenen Voleybol Turnuvasında Bartın Belediyesi Voleybol Takımı, İl Emniyet Müdürlüğü’nü 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Turnuva boyunca tek mağlubiyeti bulunan Belediye takımı yarı finalde Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Voleybol Takımına 3-0 mağlup olarak turnuvayı 3. bitirdi. Ödül ve kupa törenine katılan Başkan Fırıncıoğlu, şampiyon olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımını ve turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik etti.

Düzenlenen etkinliklerin önemine değinen Başkan Fırıncıoğlu, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Çelenk Sunma törenine katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Bartın Şehitliği’ne geçildi. Şehitlikte Kuran-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından Başkan Fırıncıoğlu şehit mezarlarına gül bıraktı. Fırıncıoğlu, “Memleketin birliği, dirliği, halkımızın huzur ve güveni için mücadele etmiş, canını vermiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Tekne turu yoğun ilgi gördü

Kırtepe Mahallesi Tersane Caddesi’nde bulunan yıllarca Batı Karadeniz’in Anadolu’ya Anadolu’nun da dışa açılmasını sağlayan Bartın Tahmil Tahliye İskelesi’nde(Yükleme ve Boşaltma İskelesi) de önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Valilik koordinesinde Bartın Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bartın Liman Başkanlığı tarafından tarihi iskeleden başlatılan ve Çağlayan mevkiine kadar gerçekleştirilen Bartın Irmağı’nda Tekne Geçişi etkinliğine eşi Hatice Fırıncıoğlu ile birlikte katılan Başkan Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, vatandaşlarla selamlaşarak, bayramlarını kutladı.

Başkan Fırıncıoğlu Vatandaşların Bayramını Kutladı

29 Ekim Pazar günü de etkinlikler sürdürüldü. Vali Dr. Nurtaç Arslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Valilik Makamında tebrikleri kabul etti. Tebrikata katılan Başkan Fırıncıoğlu, Vali Arslan ve protokol üyelerinin Cumhuriyet Bayramını kutladı. Kutlama programı tebrikatın ardından Ömertepesi Stadı’nda devam etti. Programda ilk olarak Vali Dr. Nurtaç Arslan, beraberinde Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ile birlikte tören birlikleri ve vatandaşların bayramını kutladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde şanlı bayrağımızın göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajları okundu. Yapılan konuşmaların ardından program şiirlerin okunması, gösterilerin sergilenmesi, Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Yoğun katılımın olduğu tören ay yıldızlı Bayrağımız, okul bayrak ve flamaları, öğrenciler, askeri birlik, kolluk kuvvetleri, sporcular, STK gönüllüleri ile kamu kurumlarının görev araçları tarafından gerçekleştirilen tören geçişinin ardından sona erdi.

Binlerce kişi bayrakları ile yürüdü

Dolu dolu geçen günün akşamında Vali Arslan’ın ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni düzenlendi. Törene eşi Hatice Fırıncıoğlu ile birlikte katılım sağlayan Başkan Fırıncıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayan Vali Arslan’a teşekkür etti. Kabul töreni, pasta kesilmesiyle sona erdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Valilik koordinesinde Bartın Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşüne yoğun katılım oldu. Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, etkinliğe katılan vatandaşlara balon ve Türk Bayrağı dağıttı. Bartın Belediyesi önünde saat 19.30’da başlayan kortejde binlerce vatandaş ellerinde Türk Bayrakları ve meşaleleri ile birlikte marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanına ulaştı. Cumhuriyet Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla program sona erdi.

“Tüm Hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı Kutluyorum”

Etkinliklerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırıncıoğlu, “Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın büyük coşkusu, gururu ve heyecanı içindeyiz. ‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ düsturuyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde yürütülen istiklal mücadelemiz, vatanımızın işgalcilerden kurtarılması ve Cumhuriyetimizin ilanıyla sonuçlanmıştır. Başlangıcından sonuna kadar her safhası eşsiz mücadelelerle dolu olan istiklal mücadelemiz, milletimizin üstün fedakârlıkları sonucunda kazanılmış görkemli bir zaferdir. Bu nedenle cumhuriyet bizlere verilmiş en büyük armağandır ve en kıymetli emanettir. Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘En büyük eseri’ olarak nitelendirdiği Cumhuriyet; çağdaşlıkla aydınlanmış, demokratik ve özgür bir Türkiye’nin teminatıdır. Bu yüzden O’nu daima daha ileri noktalara taşımak, bunun için var gücümüzle çalışmak, bizim için bir zorunluluktur. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir” sözünü ilke edinen bir anlayışla, kimsenin kendini kimsesiz ve çaresiz hissetmediği bir Bartın ve Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz. Bize düşen, Ulu Önder’in hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkabilmek, gelecek nesillere Cumhuriyet’in kazanımlarını miras olarak bırakabilmek için liderimizin aydınlattığı yolda durmaksızın yürümektir. Bu mutlu günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; kahraman mücadele arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşayacağına olan inancımızla, tüm hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Ertelenen Konser Tarihi Netlik Kazandı

Bartın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında planlanan Betül Demir konseri ile ilgili de bilgi veren Başkan Fırıncıoğlu, “Cumhuriyetimizin 100. Yıl kutlama programı kapsamında 29 Ekim akşamına konser programı tertip etmiştik. İsrail'in, Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği ve çok sayıda çoğu çocuk ve masum sivilin ölümüne yol açan saldırıları nedeniyle yaşanan zulme sessiz kalmayarak etkinliklerimizi ileri bir tarihe erteleme kararı almıştık. 21 Ekim Cumartesi günü 20.00’da Bartın Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Kent Orkestrası Konserinin yanı sıra cumhuriyetimizin 100.yılı münasebetiyle 29 Ekim Pazar günü saat 20.00’da düzenleyeceğimiz Betül Demir konserini de ileri bir tarihe ertelemiştik. Ancak Bartın Valiliğimizle ve ilgili kurumlarla yaptığımız görüşmeler neticesinde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında planladığımız Betül Demir konserinin 31 Ekim Salı günü Yalı Meydanında yapılmasını kararlaştırdık. Tüm halkımızı davet eder, saygılar sunarız” diye konuştu.