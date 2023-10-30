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Güncel
AA 30.10.2023 17:19

Akdağmadeni'nde "100. Yıl Doğa Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Akdağmadeni Belediyesi tarafından "100. Yıl Doğa Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi.

Akdağmadeni'nde "100. Yıl Doğa Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi

Akdağmadeni’nin ormanlarında gerçekleştirilen 9 kilometrelik doğa yürüyüşüne Kaymakam Fatih Topuz, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, daire müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün bitiş noktasında konuşan Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladığını söyledi.

Cumhuriyetin ilelebet payidar olması için herkese görev ve sorumluluk düştüğünü ifade eden Yalçın, "Şanlı mazisiyle övündüğümüz, ‘Türkiye Yüzyılı’nı da başlatacak olan bu kutlu günü onurla, gururla kutluyoruz. Yüce Türk milleti ilelebet payidar olacaktır. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

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