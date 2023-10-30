Çok Bulutlu 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 30.10.2023 17:02

Isparta'da Cumhuriyet çoşkusu

Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi, Cumhuriyetin 100'üncü yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği Fener Alayı Bayrak Yürüyüşünde binlerce vatandaş Türk bayrakları ve yaktıkları meşalelerle bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Isparta'da Cumhuriyet çoşkusu
[Fotograf: İHA]

Isparta Belediyesi önünden başlayan Fener Alayı Bayrak Yürüyüşü'ne, Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, AK Parti Milletvekili Osman Zabun, MHP Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin, MHP İl Başkanı Ahmet Önder Topçu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Mimar Sinan Caddesi üzerinden 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri de meydana kadar getirildi. Meydanda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı ile aynı anda çeşitli noktalardan Isparta Belediyesi organizasyonuyla havai fişek gösterileri düzenlendi.

ETİKETLER
Isparta
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde bir haftada 1061 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:46
Avrupa'da Facebook ve Instagram'a reklamsız erişim için abonelik seçeneği sunulacak
17:46
Düşen kovandan çıkan arıların soktuğu 3 kişi hastaneye kaldırıldı
17:37
MEB, "100. Yılında Cumhuriyet" yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi
17:42
İsrail, Filistin Kızılayı'na ait depoları bombaladı
17:55
Kassam'ın elindeki İsrailli esir: Netanyahu, İsraillilerin öldürülmesi senin için yeterli değil mi?
17:51
Akciğer kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor
İzmir'de deprem anıtına karanfil bırakıldı
İzmir'de deprem anıtına karanfil bırakıldı
FOTO FOKUS
İsrail, Filistin Kızılayı'na ait depoları bombaladı
İsrail, Filistin Kızılayı'na ait depoları bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ