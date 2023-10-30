Isparta'da Cumhuriyet çoşkusu

Isparta Belediyesi önünden başlayan Fener Alayı Bayrak Yürüyüşü'ne, Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, AK Parti Milletvekili Osman Zabun, MHP Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin, MHP İl Başkanı Ahmet Önder Topçu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Mimar Sinan Caddesi üzerinden 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri de meydana kadar getirildi. Meydanda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı ile aynı anda çeşitli noktalardan Isparta Belediyesi organizasyonuyla havai fişek gösterileri düzenlendi.