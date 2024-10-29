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Güncel
AA 29.10.2024 22:45

Şırnak'ta 101 metrelik Türk bayrağıyla fener alayı düzenlendi

Şırnak'ta Valilik organizasyonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Şırnak'ta 101 metrelik Türk bayrağıyla fener alayı düzenlendi

Etkinlik kapsamında Ömer Kabak Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşte, 101 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı.

Güzergah boyunca polis araçları siren çaldı, vatandaşlar ellerindeki bayraklarla korteje eşlik etti.

Etkinlikte binalara Atatürk, Türk bayrağı ve Cumhuriyet'in 101. yılı silueti yansıtıldı.

Programa, Şırnak Valisi Birol Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Vali Yardımcıları Hasan Hüseyin Alpaslan, Talha Altuntaş, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve kurum temsilcileri de katıldı.

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Şırnak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Polis
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