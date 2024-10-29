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Güncel
AA 29.10.2024 22:03

Midyat'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü törenle kutlandı

Mardin'in Midyat ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Midyat'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü törenle kutlandı

Midyat Stadı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, törende yaptığı konuşmada, "Türkiye yüzyılı" hedeflerine ulaşmada gençlere güvenip, inandıklarını belirterek, "Cumhuriyet'imizin ilanının 101. yılını kutluyor, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyoruz." dedi.

Törende daha sonra öğrenciler şiirler okudu, kahramanlık türküleri seslendirildi, okullar tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

İlçede Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Garnizon Komutan Vekili Tankçı Yarbay Yusuf Taşkıran, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Mardin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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