Açık 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.10.2024 21:50

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, partisinin Erzurum İl Başkanlığı binasını açtı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye" toplantısına katılmak üzere geldiği kentte, partisinin Erzurum İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, partisinin Erzurum İl Başkanlığı binasını açtı

Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan ve İl Başkanlığı tarafından alınarak restorasyon işlemlerinin ardından parti binasına dönüştürülen, 112 yıllık Hacı Bekir Zade Ağa Konağı'nın önünde, açılış dolayısıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı mini konser verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın ve beraberindekiler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen duanın ardından, binanın açılış kurdelesini kesti.

Kurdele kesiminde katılımcıları selamlayan Yalçın, yeni hizmet binasının açılmasına emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

MHP İl Başkanı Adem Yurdagül de tarihi konağın il binası olması sürecinden bahsederek, açılışa katılanlara teşekkür etti.

Heyet, kurdele kesiminin ardından binayı gezdi.

Açılış programına, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP Genel Merkez yöneticileri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

ETİKETLER
Erzurum MHP
Sıradaki Haber
Kastamonu'nun ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:38
"Cumhuriyet Panayırı", 3 günde 34 bin 729 ziyaretçiyi ağırladı
22:16
Ambarlı açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
21:48
Kars'ta "maganda kurşunu" 6 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
21:35
Muğla'da 3 deniz kaplumbağası mavi sulara bırakıldı
21:31
TikTok'un patronu 2024'te Çin'in en zengin kişisi oldu
21:36
ABD’deki Türk çocukları Cumhuriyet Bayramı coşkusunu dizelere döktü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'na katıldı
FOTO FOKUS
Cumhuriyet'le yaşıt Vanlı Reyhan Şener'e doğum günü sürprizi
Cumhuriyet'le yaşıt Vanlı Reyhan Şener'e doğum günü sürprizi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ