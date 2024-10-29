Artvin'de "arıcılık ve arı hastalıkları" konferansı düzenlendi

Artvin Arı Yetiştiriciler Birliği tarafından Nihat Gökyiğit Kongre Merkezi’nde düzenlenen Artvin’de "arıcılık ve arı hastalıkları" konulu konferansa katılan Özkırım, hastalıklarla ilgili doğru mücadele yöntemlerine ilişkin bir sunum yaptı.

Artvin'in bal ve arı ürünleri üretiminde Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özkırım, kente sık sık gelerek farklı çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Özkırım, apiturizm kapsamında bir proje hazırladıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de kaliteli bal üreten, bal ve diğer arı ürünlerini üretme potansiyeli yüksek bölgelerde apiturizm rotaları oluşturuyoruz. Arıyı, balı bilmeyen şehirden bunalmış, eko turizm için bölgeye gelen insanları arılıklara yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Amacımız arımızı balımızı tanıtmak. Bu rotalar üzerinden yurt dışından ve yurt içinden küçük gruplarla arılıkları ziyaret edeceğiz. Arıcılığımızı, Türkiye'ye ve dünyanın diğer yerlerine tanıtacağız. Tüketicilerimiz bilinçlendikçe doğru balı nerden alacaklarını, hangi arıcılar birliğine ulaşacaklarını görmüş olacaklar."

"Tropicales hastalığını ülkemize sokmayacağız"

Artvinli arıcılara arı hastalıkları hakkında tavsiyelerde bulunan Özkırım, "Tropicales adını verdiğimiz yeni bir arı hastalığı var. Şu an Rusya'da, Azerbaycan'da, Kazakistan'da rapor edildi. Kapımıza kadar geldi. Artvinli arıcılarımıza anlattık, bunun kovanlarda nasıl kontrol edileceğini gösterdik. Arıcılarımız bu sorunun da üstesinden gelecektir. İnsan bilmediği şeyden korkar. Bu konuda bilgileri artmış oldu. Tropicales hastalığını ülkemize sokmayacağız inşallah." ifadelerine yer verdi.