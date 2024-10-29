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Güncel
AA 29.10.2024 20:32

Bayburt'ta şeker pancarı hasadı devam ediyor

Bayburt'un Demirözü ilçesinde geçen hafta başlayan şeker pancarı hasadı devam ediyor.

Bayburt'ta şeker pancarı hasadı devam ediyor

İlçede yaklaşık 50 bin dekar alanda ekimi yapılan şeker pancarında bu yıl 250 bin ton rekolte bekleniyor.

İlçeye bağlı Çiftetaş köyünde çiftçilerle bir araya gelen Vali Mustafa Eldivan, bu yıl bölgede yoğun bir şekilde şeker pancarı ekimi yapıldığını söyledi.

Bu yıl havaların iyi gittiğini ve yüksek rekolte beklediklerini belirten Eldivan, "Sulamada da sıkıntı yaşamadık ve rekoltemizde de ciddi bir artış oldu. Bizim tahminimiz şu an 250 bin tonun üzerinde." dedi.

Bölgenin toprak yapısının şeker pancarına oldukça uygun olduğunu vurgulayan Eldivan, bölgede çiftçilikle uğraşan vatandaşların da en büyük gelirinin şeker pancarı olduğunu aktardı.

Valilik, Kaymakamlık ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü vasıtasıyla vatandaşlarımızın ekim, biçim ve söküm aşamasına yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Eldivan, "Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğüne ayrıca teşekkür ediyorum. Sulamada başlarda biraz sıkıntı yaşansa da zaman içerisinde aksaklıklar giderilerek Demirözü'ndeki toprakların sulanması için gerekli azami gayret gösterildi. Devlet olarak burada bütün kurumlarımızla beraber iş birliği içinde üretimi iyi bir noktaya getirdik. Hasadın, çiftçilerimize bereketli olmasını, hayırlı olmasını ve güzel kazançlar getirmesini temenni ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin." ifadelerini kullandı.

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Bayburt Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ
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