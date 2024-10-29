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Güncel
AA 29.10.2024 20:13

Kırşehir Valisi Demiryürek'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırşehir Valisi Demiryürek'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Demiryürek, mesajında, geçmişi kahramanlıklarla dolu olan Türk milletinin, zorluklar karşısında her zaman birlik ve beraberlik ruhuyla mücadele ederek büyük zaferlere ulaştığını belirtti.

Yurdunu düşmanlardan kurtarmak için genci yaşlısı kadını erkeği ile tek yürek olan milletin Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği azim ve kararlılık tarihin en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu hatırlatan Demiryürek, Cumhuriyet ile birlikte Türk milletinin, kısa sürede her alanda büyük gelişmeler kaydettiğini aktardı.

Ülkenin sürekli gelişen ve değişen dünyada hak ettiği seviyeye ulaşmasını sağlamak için milli ve manevi değerlerden taviz vermeden daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edileceğini vurgulayan Demiryürek, şunları kaydetti:

"Atalarımızın kutsal emaneti olan bu vatanı ve cumhuriyet değerlerini korumanın ve yüceltmenin ortak görevimiz olduğunu asla unutmayacağız. Bununla birlikte Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar ülkemizin medeniyet yolundaki ilerleyişini ve kardeşçe bir arada yaşama arzusunu bozmaya çalışanlara karşı da mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Türk milleti vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, milletimizin birlik ve beraberliğine kast edenlere hak ettiği karşılığı dün olduğu gibi bugün de mutlaka verecek, ülkemiz hedefleri doğrultusunda gelişmeye devam edecektir. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere onun silah arkadaşlarını, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

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Kırşehir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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