Bilecik'te apartmanın teras katında çıkan yangın söndürüldü

Bahçelievler Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın teras katında şömineden çıkan kıvılcımların sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi Şevket Kurt durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 5 katlı bina olması nedeniyle yangın yerinde kontrol amaçlı ambulans hazır bekletildi.

Yangın nedeniyle apartman boşaltılırken, polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak şerit çekti. İtfaiye merdiveniyle teras katına ulaşan ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Yangında maddi hasar oluştu.