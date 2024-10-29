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Güncel
AA 29.10.2024 17:34

Balıkesir'de Cumhuriyet Bayramı'nı su altında bayrak açarak kutladılar

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 101. yılı su altında bayrak açılarak kutlandı.

Balıkesir'de Cumhuriyet Bayramı'nı su altında bayrak açarak kutladılar

Gömeç İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Atak, 29 Ekim kutlamaları kapsamında ilçe emniyet amirliği, ilçe jandarma komutanlığı ve sahil güvenlik ekipleriyle birlikte Gömeç Dalış Köyü'nde etkinlik gerçekleştirdi.

Ekipler ve gönüllü vatandaşlarla birlikte dalış yapan Kaymakam Atak, gömeç açıklarında ve su altında Cumhuriyet'in 101. yılı pankartı ve su yüzeyinde büyük Türk bayrağı açtı.

Gömeç Kaymakamı Mehmet Ali Atak, "Cumhuriyetimizin 101. yılını mavi vatanda coşkuyla karşıladık. İlçemize değer katan Gömeç Dalış Köyü'nde bulunan hocalarımız ile ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki mesai arkadaşlarımızla karada olduğu gibi mavi vatanda da bayrağımızı dalgalandırdık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

ETİKETLER
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Balıkesir Sahil Güvenlik
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