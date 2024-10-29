Açık 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.10.2024 17:30

Karakeçili ve Bahşılı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Kırıkkale'nin Karakeçili ve Bahşılı ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Karakeçili ve Bahşılı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Karakeçili'deki kutlamalar Kaymakam İbrahim Ergin'in makamında tebrikleri kabulüyle başladı.

Münir Karaloğlu Stadı'nda devam eden törende, Kaymakam Ergin ve Belediye Başkan Vekili Haydar Güney, öğrenciler ve halkın bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Ergin, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve çeşitli gösterilerin sunulduğu tören, tören geçidiyle sona erdi.

Bahşılı'da ise 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene katılanların bayramını kutlayan Kaymakam Fidan Bozkır ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, öğrenci ve vatandaşlara Türk bayrağı ve Atatürk posteri dağıttı.

Kaymakam Fidan'ın konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu ve çeşitli gösteriler sundu.

Tören geçidinin ardından sona eren programa, protokol üyeleri, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

ETİKETLER
15 Temmuz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fidan Kırıkkale
Sıradaki Haber
Eskişehir'de Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2024 fidan dağıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:16
Dolmabahçe Sarayı'na Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde yoğun ilgi
18:01
Fethiye açıklarında 103 düzensiz göçmen yakalandı
17:58
Bakan Yerlikaya: Tehdit ve saldırılarla davamızdan vazgeçmeyiz
17:46
Google'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Doodle sürprizi
17:38
TCG Poyraz Kocaeli'de ziyarete açıldı
17:37
Polis adayları Cumhuriyet'in 101. yılını coşkuyla kutladı
SOLOTÜRK'ten İstanbul semalarında Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümüne özel gösteri uçuşu
SOLOTÜRK'ten İstanbul semalarında Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümüne özel gösteri uçuşu
FOTO FOKUS
'Göklerin beyi' göreve hazır
'Göklerin beyi' göreve hazır
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ