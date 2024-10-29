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Güncel
İHA 29.10.2024 17:23

Alaplı'da Cumhuriyet Bayramı'nda fener alayı coşkusu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Alaplı'da Cumhuriyet Bayramı'nda fener alayı coşkusu

Alaplı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen fener alayı yürüyüşüne soğuk hava engel olamadı.

Cumhuriyet coşkusunu yaşamak isteyen vatandaşlar, akşam saatlerinde ilçenin merkezi meydanında toplandı. Ellerinde meşalelerle yürüyüşe katılanlar arasında en dikkat çekici olanlar ise, soğuğa aldırış etmeden en önde yürüyen çocuklar ve aileleri tarafından getirilen bebekler oldu. Yürüyüş boyunca vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve fenerlerle Cumhuriyet'e olan sevgilerini gösterdi. Çocuklar heyecanla marşlara eşlik ederken, aileler de bu anlamlı akşamı fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Alaplı Belediyesi ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen fener alayı, renkli görüntülere sahne oldu. Programda konuşan Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, "Başkentimizde ülkemizin birliğine ve beraberliğine, kardeşliğimize yönelik hain ve bir terör girişimi gerçekleşmiş, savunma sanayimizin gözbebeği TUSAŞ'a hain bir saldırı yapılmıştır. Orada şehit düşen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Cumhuriyetimizin birinci yüzyılında olduğu gibi ikinci yüzyılında da Türkiye Yüzyılında da ay ve yıldızımızın ilelebet parlak ve yükseklerde olmasını temenni ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti, muassır medeniyetler seviyesi üzerine çıkacağına inancımız tam" dedi.

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