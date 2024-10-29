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Güncel
AA 29.10.2024 22:08

Iğdır'daki ev yangınında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Iğdır'da, gecekonduda çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Iğdır'daki ev yangınında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Karaağaç Mahallesi Genç Osman Caddesi 357. Sokakta, Aydın İ.'nin evinde henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahalenin ardından yangını söndürerek eve giren ekipler, 2 yaşındaki Hazar İ.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydın İ.'nin cansız bedeni, cenaze arabasıyla Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden çocuğun yangın anında evde yalnız olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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