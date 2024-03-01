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Güncel
İHA 01.03.2024 14:27

Şırnaklı anneler ramazan ve bahar hazırlığı yapıyor

Şırnak'ta kadınlar eksi 16 derecede dışarıda halı yıkıyor. Kış aylarında ev temizliği yapan köy halkı, karlar erimeden bütün işlerini bitirip ramazan ve bahar hazırlığı yapıyor.

Şırnaklı anneler ramazan ve bahar hazırlığı yapıyor
[Fotograf: İHA]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde kadınlar yaz, kış zorlu bir mesai içindeler.

Kadınlar kış aylarında metrelerce yağan kara rağmen ilkbahar aylarında yaylaya çıktıkları için kış aylarında halıları yıkamak zorunda kalıyor. Buz gibi havada evlerin önündeki kar yığınlarını temizleyip halılarını güneşli havada yıkayan kadınlar günlerdir bahar hazırlığı yapıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Köy halkı hayvancılıkla uğraştığı için ilkbahar gelmeden hazırlıklarını tamamlamaya çalışan kadınlar, eksi 16 dereceye varan soğuklara aldırmadan halılarını yıkıyor.

Günlerdir karlı havada halı yıkadığını söyleyen Feride Acer, ''Bizim burada gelenektir kış aylarında halılarımızı yıkıyoruz. Evlerimizi temizliyoruz, ilkbahar aylarında yaylaya çıktığımız için temizlik çalışmaları yapamıyoruz. Herkes bu günlerde halılarını yıkamak zorunda, çok zorlanıyoruz ama başka çaresi yok" dedi.

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