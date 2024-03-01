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Güncel
AA 01.03.2024 14:23

Bakan Yardımcısı Bağcı, Afyonkarahisar'da gıda işletmelerini ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Afyonkarahisar'da gıda üretimi yapan bazı işletmeleri ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Bağcı, Afyonkarahisar'da gıda işletmelerini ziyaret etti

Bağcı, Sakarya Mahallesi'ndeki yumurta üretim tesisi ile Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) et entegre ve lokum üretim tesislerini ziyaret etti.

Tesislerdeki yetkililerden bilgi alan Bağcı, üretim ve yatırım faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bağcı, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'da yumurta, et ve lokum sektörlerinde üretim yapan tesislere ziyaret gerçekleştirdik. Tesislerimizde yetkililerimizle fikir alışverişinde bulunduk, 'Buraya daha fazla nasıl yatırım çekebiliriz, Bakanlık olarak nasıl destek verebiliriz' diye. İnşallah, önümüzdeki dönem Bakanlık olarak Afyonkarahisar'ı kalkındırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Bağcı'nın ziyaretlerine eşlik eden AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay da şehrin önde gelen gıda tesislerinde incelemede bulunduklarını dile getirdi.

Uluçay, "Afyonkarahisar'ın geleceğine dair bu ürünleri, yurt içi ve yurt dışı pazarlarında daha nasıl yaygınlaştırabiliriz diye görüşmelerimiz oldu. Afyonkarahisar'ımız Ege Bölgesi'nin yıldızı. İnşallah, birlik ve beraberliğimizle Türkiye'nin incisi olacak." dedi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar
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