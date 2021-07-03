Valilikten yapılan açıklamaya göre, İkizce İlk ve Ortaokulundaki 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarını gezen Pehlivan, danışman öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri inceledi.

Projelerin yapımında emeği geçenleri tebrik eden Pehlivan, okuldaki uzay sınıfını gezerek bilgi aldı.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, İl Emniyet Müdür Vekili İsmail Konuk, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Ali Bahadır Aslan da katıldı.

Pehlivan, daha sonra İkizce Jandarma Karakol Komutanlığını da ziyaret etti.