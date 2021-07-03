Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 06:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da metruk evde erkek cesedi bulundu
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da metruk evde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1171 Sokak'taki metruk evde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen kişinin üzerinden Mahsun U'ya ait kimlik çıktı.
Ceset, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.
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